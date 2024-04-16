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أحمد جودة - القاهرة - برشلونة ضد باريس سان جيرمان.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد باريس سان جيرمان.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت في دوري أبطال أوروبا، تتجه أعين عشاق ومحبي كرة القدم العالمية والجماهير في كافة أنحاء العالم نحو مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويبحث عاشقي ومحبي فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين التي تقام اليوم، من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

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برشلونة ضد باريس سان جيرمان.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب ستاد مونتجويك معقل البارسا المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023-2024.

ويواجه الفريق الفائز في هذه المواجهة سيتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي بالفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، يُذكر أن قاعدة الهدف الخارجي قد تم إلغاؤها في مراحل خروج المغلوب في البطولة.

نجح برشلونة في بلوغ ربع النهائي بعد تغلبه على نابولي بنتيجة 4-2، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 1-1 في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وفاز برشلونة في مباراة الإياب 3-1 في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

فيما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب "أنويتا"، بعد فوزه في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

وكان حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت الأربعاء الماضي، على أرضية الأخيرة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو وأشرف حكيمى.

خط الوسط: أوجارتى، وارن زائير إيمرى وفيتينيا.

خط الهجوم: راموس، مبابي وديمبيلي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي.

خط الوسط: دي يونج - بيدرى - جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوسكي - لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وتذاع أحداث مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراس المرمي: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تينياس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – نوردي موكويلي – بيرالدو – ميلان شكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – لي كانج إن – كارلوس سولير – وارين زايري إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي - جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.

قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري، إيلكاي جوندوجان، كاسادو، مارك جويو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.