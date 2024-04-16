نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يشكو حكم مباراته أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مودرن فيوتشر رسميا برئاسة الدكتور وليد دعبس، تقديم شكوى ضد طاقم حكام مباراته أمام الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وطالب النادي في شكواه بعدم تكليف أي مباراة للنادي لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبد العزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

حالات جدلية

وشهدت مواجهة الإسماعيلي ومودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري أخطاء تحكيمية كبيرة ومؤثرة مما أثر على نتيجة المباراة وأدت إلى إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد إحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره فاركو في الجولة الثامنة عشر من عمر دوري نايل وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

