نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يدرس تعديل مركز نجم الأهلي أمام مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديل مركز نجم الفريق، خلال المباريات المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفكر المدير الفني للنادي الأهلي، في إعادة عمر كمال عبد الواحد إلي مركز الظهير الأيمن كما حدث في مباراة زد، والتي أجاد خلالها وقاد الفريق لتحقيق الفوز.

وكان عمر كمال عبدالواحد، شارك في مركز الجناح خلال مباراة القمة أمام الزمالك، مع مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن خلال المباراة التي انتهت بهزيمة المارد الأحمر.

من ناحية أخرى، كلف مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا يوم 20 أبريل الجارى.

ويسافر الأهلى إلى الكونغو فى الثانية ظهر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة، وتم تكليف الدكتور محمد شوقى برئاسة البعثة، لخوض المباراة المرتقبة.

وكان الفريق تلقى هزيمة أمام نادي الزمالك الغريم التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.