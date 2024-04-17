نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: هناك ثقة كاملة في الأهلي بقدرات كولر ولم يتم عقد أي اجتماعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يفقد الثقة في الجهاز الفني للفريق، عقب الهزيمة من الزمالك في الدوري، ولم يتم عقد أي اجتماعات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عقب الهزيمة لم يتم عقد أي اجتماعات بين الإدارة ومارسيل كولر المدير الفني للفريق، وكان من المفترض عقد جلسة اليوم، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع".

وأضاف أمير هشام: "الاجتماع كان محدد له منذ فترة ولكن تم تأجيله بقرار من محمود الخطيب خشية وجود صدام بين كولر ولجنة التخطيط، وبيبو أجرى اتصالا فقط مع المدير الفني".

واختتم: "لا يوجد أي اهتزاز ثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي تجاه مارسيل كولر المدير الفني، وهناك ثقة كاملة في الجهاز الفني".