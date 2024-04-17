نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ عن عودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره نادي مازيمبي، ضمن مباريات ريع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق فوزا ثمينا أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

- حقيقة عودة سيد عبد الحفيظ

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" أثناء عملي واجهت العديد من الانتقادات ولكن يجب أن تتعلم كيف تواجه ذلك، ولا أجد سبب للحديث مؤخرا عن أن الفترة الحالية هي الأسوأ".

وتابع:" فريق حقق السوبر والكأس وبرونزية كأس العالم ووضعك حال كسب المؤجلات ستتصدر الدوري وتشارك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن توجد بعض العلامات التي تنبأ بأخطاء مثل استقبال أهداف عديدة وفي الأوقات القاتلة".

وواصل:" أول أمر هام الآن هو غلق صفحة مباراة الزمالك نهائيا لأن الفريق يجب تجهيزه جيدا لرقم قياسي وهو الوصول لخمس نهائيات دوري أبطال إفريقيا متتالية".

وأختتم:" من الطبيعي أن نرى هذه الانتقادات للجهاز الفني في الوقت الحالي والحديث في الوقت الحالي ليس سيئ والجميع يسير بشكل جيد".