تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والعين

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على ستاد هزاع بن زايد.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد قناة SSC السعودية الناقلة لأحداث مباراة العين الإماراتي أمام الهلال السعودي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:.12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.