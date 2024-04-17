نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا قبل قمة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الحالي في لقاء ناري بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والعين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعين مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تاريخ مواجهات الهلال والعين

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مع نظيره الزعيم الهلالي في 16 مباراة قبل السابعة عشر التي ستجمع بينهم اليوم وحقق كل منهم الفوز بستة مباريات وتعادلوا باثنان وسجل لاعبي الهلال 15 هدف بمرمى الخصم واستقبلت شباكهم 12 هدف.

ويذكر أن آخر لقاء جمع بين زعيم آسيا والفريق الإماراتي كان يوم 16/9/2014 بدور نصف نهائي دوري الأبطال وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 3/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تردد قناة bein sports afc

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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