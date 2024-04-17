نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الفوز بالديربي.. أزمة بين جوميز ومهاجمي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حمادة أنور المدير الإدارى السابق بنادى الزمالك، أن فوز الفريق الأبيض على الأهلى فى قمة الدورى جاء فى توقيت مناسب جدا للمدرب جوميز حيث كان يضعه تحت ضغط كبير الفترة من قبل الجمهور.

تصريحات حمادة أنور

وأوضح حمادة أنور خلال تصريحات إذاعية: المدير الفنى لفريق الزمالك بقيادة جوميز لم يقتنع حتى الان بمهاجمى الفريق حتى الان ولكن عقب مباراة القمة سوف يتم الإعتماد على التونسى سيف الدين الجزيرى عقب التألق فى مباراة القمة وخبراته الدولية التى تعامل بيها أمام الأهلى.

وأشار: التونسى حمزة المثلوثي أفضل لاعب فى الزمالك حاليا ولا بد من سيد نيمار إستغلال الفرصة وتواجده بحجم القلعة البيضاء للظهور بشكل جيد والعودة للتألق مرة اخرى.

وتابع: مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى يعمل بشكل جيد حيث جاء فى توقيت صعب ويعمل على جميع الملفات حيث أصعبها فك حذر القيد وعمل صفقات للفريق وتربطنى علاقه قويه بجميع أعضاء المجلس.