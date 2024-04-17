نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قائد مثالي وأنتظرك"..إنريكي يضرب الرعب في ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة جديدة بشأن ملف رحيل نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده.

وحقق العملاق الباريسي فوزا تاريخيا أمام مضيقه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد إلى دور نصف النهائي.

- تطورات مستقبل مبابي



ونشر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو تصريحات لمدرب باريس سان جيرمان قائلا:" مازلت منتظر كيليان حتى يتحدث عن مستقبله، جلسة مبابي وإدارة النادي، ستحسم كل شئ".

وتابع:" كلن قائد مميز كعادته أوجه له التحية، فقط نجحنا سويا في إظهار قوتنا ووجهنا الحقيقي فقط كان يقاتل على كل الكرات".

وواصل:" أكدت إنك قائد الفريق الحقيقي وانتظر قرارك الأخير".