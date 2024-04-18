عاجل.. محامي حسين الشحات يفاجيء الجميع في جلسة التحقيق بقضية محمد الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن سبب غيابه عن جلسة التحقيق فيما يتعلق بقضية اعتدائه على محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز خلال الموسم الماضي.

محامي الشحات يفاجيء الجميع في جلسة قضية الشيبي

وفقًا لهذه المصادر، فإن محامي الشحات، السيد أشرف عبد العزيز، حضر الجلسة الأولى لمحاكمة اللاعب اليوم وقد طلب من هيئة المحكمة استدعاء زملائه في النادي الأهلي، مثل طاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمد مجدي افشة، للإدلاء بشهاداتهم، بالإضافة إلى طلب استدعاء محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، وأعضاء طاقم التحكيم الذين أداروا المباراة.

وأفادت المصادر أيضًا بأن محامي الشحات قد طلب من المحكمة الحصول على نسخة رسمية من القرار الصادر عن اتحاد كرة القدم المصري بشأن إحالة اللاعب محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط داخل الاتحاد، وقد قدم الوكيل القانوني صورة من هذا الطلب إلى هيئة المحكمة.

وأكد محامي الشحات أن القضية قد شهدت تدخلات من السلطات التنظيمية لكرة القدم في مصر، حيث تم اتخاذ قرارات بإيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه، وقد قام اللاعب بتنفيذ العقوبة بالكامل.

علمًا أن حسين الشحات لم يحضر جلسة محاكمته في قضية التعدي على لاعب نادي بيراميدز، محمد الشيبي، التي كان من المقرر عقدها اليوم.