نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة هجوم "ماركا" الإسبانية على الزمالك بسبب ما حدث في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر تعليق صحيفة “ماركا” الإسبانية عبر موقعها، على واقعة إخفاء الزمالك للكرات خلال لقاء القمة الأخير أمام الأهلي.

وكان النادي تلقى هزيمة ضد الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مؤجلات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

ماركا لم تعلق على أزمة اختفار الكرات في لقاء القمة

ظهر خلال اللقاء، قيام إداري الفارس الأبيض وبعض الأطفال المنتمين للفريق المنظم للمباراة، بالعمل على سحب الكرات وتخبيئها في الدقائق الأخيرة، لتعطيل اللعب على الفريق المنافس.

وتبيّن من خلال البحث، أن صحيفة “ماركا” الإسبانية لم تنشر أي أخبار تخص لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، وبالتالي الصورة المتداولة غير صحيحة ومفبركة.

وجاء في الصورة المتداولة لصحيفة “ماركا الإسبانية” تعليق: “حدث مشين في ديربي القاهرة، مدرب فريق الزمالك منافس الأهلي، قام بسرقه الكرات الخاصة بالمباراة في الدقائق الاخيرة".

ويحتل فريق الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة.