نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول طلب من حسام حسن بعد إصابة 18 لاعبًا بالمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض 18 لاعبًا من القوام المبدئي لمنتخبنا الوطني لإصابات متفرقه خلال الفترة الماضية وذلك قبل معكسر منتخبنا الوطني المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

حسام حسن يطلب تقريرًا بحالة اللاعبين المصابين

طلب التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة تقريرًا مفصلًا من محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب وذلك قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني.

يستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الدوريات الخارجية والدوري المصري كلا من: “محمد الشناوي، أبو جبل، محمد صبحي، أحمد فتوح، ومحمد شكري، وياسر إبراهيم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد أيمن منصور، محمود حمدي الونش، مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفي شلبي، حسين الشحات، وأحمد سيد زيزو، مروان حمدي وأحمد أمين أوفة”.