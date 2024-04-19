عاجل...ليفربول يودّع الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - ودّع ليفربول منافسات الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي رغم فوزه بهدف نظيف على مضيفه أتالانتا، يوم الخميس.

سجّل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 7، لكنّ الهدف لم يكن كافيًا بعدما انتهت مباراة الذهاب في "أنفيلد" بفوز كبير مباغت للفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

ويلعب أتالانتا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة مارسيليا وبنفيكا المقامة حاليًا والممتدة لشوطين إضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز مارسيليا (1-0)، وكانت مباراة الذهاب في البرتغال قد انتهت لصالح بنفيكا (2-1).

وبدا ليفربول في طريقه لريمونتادا بعد هدف صلاح المبكر لكنّ دفاعات أتالانتا أجهضت كل محاولاته.

وسنحت فرصة ثانية في منتصف الشوط الأول لصلاح حين انفرد بالحارس وحاول تسديد الكرة من فوق رأسه لكنّها مرت بجوار القائم.

وسيتفرغ ليفربول، الذي توّج بكأس الرابطة وودع كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد، لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الريدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق الأهداف خلف أرسنال الثاني.

وودعت 4 فرق إنجليزية المنافسات القارية من الدور ربع النهائي. أرسنال ومانشستر سيتي خسرا في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ وريال مدريد على الترتيب.

ولحق بهما وست هام الذي أقصى من الدوري الأوروبي على يد بطل البوندسليغا باير ليفركوزن، بالإضافة إلى ليفربول