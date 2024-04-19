نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الألماني يمدد تعاقد مع يوليان ناجلسمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر جوليان ناجلسمان على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم عام 2026، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتم تعيين ناجلسمان مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق، في الخريف الماضي خلفا لهانز فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

الاتحاد الألماني يمدد تعاقد مع يوليان ناجلسمان

وقاد المدرب الشاب المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رغبته في استمرار ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا.

وتحدث ناجلسمان عن "قرار نابع من القلب" في بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم، كما أنهى بهذا القرار التكهنات بإمكانية عودته لبايرن في الصيف بعد رحيل خليفته توماس توخيل، الذي يتولى تدريب الفريق البافاري حاليا.