نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق النصر من تحقيق الانتصار على منافسه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن جولة 28 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. وقد أُقيمت المباراة على أرض ملعب استاد الأول بارك.

في المباراة الأخرى، حقق فريق الشباب فوزًا ساحقًا على فريق أبها بنتيجة 5-0. فيما انتهت مواجهة الخليج والتعاون بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتستكمل منافسات الجولة يوم غد السبت، حيث تشهد أبرزها لقاء اتحاد جدة مع الحزم، ومواجهة بين فريق الاتفاق والوحدة، بالإضافة إلى مباراة الأخدود مع فريق ضمك.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر

وفيما يخص جدول ترتيب الفرق في الدوري السعودي، يتصدر الهلال القائمة برصيد 77 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وثالثًا يأتي الأهلي برصيد 52 نقطة. وتتوزع باقي الفرق على الجدول وفقًا لما يلي:

1- الهلال: 77 نقطة.

2- النصر: 68 نقطة.

3- الأهلي: 52 نقطة.

4- التعاون: 48 نقطة.

5- الاتحاد: 47 نقطة.

6- الفتح: 40 نقطة.

7-الاتفاق: 39 نقطة.

8- ضمك: 35 نقطة.

9- الشباب: 35 نقطة.

10- الخليج: 35 نقطة.

11- الفيحاء: 35 نقطة.

12- الوحدة: 31 نقطة.

13- الرائد: 30 نقطة.

14- الرياض: 26 نقطة.

15- أبها: 25 نقطة.

16- الأخدود: 24 نقطة.

17- الطائي: 24 نقطة.

18- الحزم: 16 نقطة.