نجم الزمالك السابق يكشف عن نقطة إيجابية قبل مواجهة دريمز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن عودة الثنائي شيكابالا ومصطفى شلبي تُمثل دفعة قوية للفريق أمام دريمز الغاني في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر له الأحد.

يوسف حمدي: عودة شيكابالا وشلبي تدعم الزمالك أمام دريمز

قال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "دريمز لم يكون منافس سهل ولديهم لاعبين مميزين ولكن لاعبي الزمالك لديهم معنويات عالية للغاية بعد الفوز على الأهلي في لقاء القمة".

وأضاف: "جوميز وضع طريقة ونظام للزمالك داخل الملعب من خلال جمل فنية وخططية والفريق أصبح يظهر بشكل مميز خلال المباريات الماضية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.