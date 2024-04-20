نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لمواجهة الترجي.. يد الزمالك يخوض مرانه الرئيسي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.



وأنقسم مران الزمالك لتدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين والتمرير السريع في وسط الملعب بين اللاعبين "باليد والقدم" لعدم تكثيف الحمل البدني لهم بعد خوض مباراة بي إم سي الكونغولي التي أقيمت مساء أمس الخميس في الجولة الأولى من البطولة، والتي أنتهت لصالح الكوماندوز بنتيجة 26-19.



بعدها خاض الفريق العديد من التدريبات على الجمل الفنية المختلفة منها الهجوم المرتد السريع والتكتلات الدفاعية للاعبي الأبيض لفرض الرقابة على المنافس.



وأدى اللاعبون فقرة في نهاية المران بركلات الجزاء خاصة أن مباراة الغد لا تقبل بالتعادل.



وتقام المباراة بين الزمالك والترجي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية في تمام التاسعة مساء الغد السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر.



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي



ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.