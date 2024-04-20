نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميغيل كاردوسو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي ضد نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت 20 أبريل 2024، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الخادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الترجي الرياضي ضد صن داونز؟

في حراسة المرمي: أمان الله مميش

في خط الدفاع: محمد بن على، محمد امين توجاي، ياسين مرياح، بن حميدة

في خط الوسط: غيلان الشيعلاني، أمان الله مجاهد

في خط الهجوم: حسام تقه، حسام غشه، اسامة بوقره، رودريغو

تذاع أحداث مباراة الترجي ضد صن داونز عبر قناة بي إن سبورت 6 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال افريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.