نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في جميع البطولات قبل كلاسيكو الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المنافسة الشديدة بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني في موسم 2023/2024، يستعد الفريقان لمواجهة بعضهما البعض في جولة 32 على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو. يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث كاملة في هذه المباراة الحاسمة.

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار من أجل زيادة فارق النقاط بينه وبين منافسه التقليدي برشلونة، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري الذي فاته في الموسم السابق.

من جانبه، يأمل برشلونة في استعادة روحه ومصالحة جماهيره بعد الخروج المؤسف من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، والذي كان نتيجته الإجمالية 6-4 لصالح الفريق الفرنسي.

عند النظر إلى تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في جميع البطولات، نجد أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة بفارق بسيط، حيث فاز الميرنجي في 104 مباريات مقابل 100 فوز لبرشلونة، وهذا يعكس قوة المنافسة بين الفريقين على مدار السنوات.

وفيما يتعلق بالمواجهات في الدوري الإسباني، يظهر تفوق ريال مدريد بشكل طفيف، حيث فاز في 78 مباراة مقابل 74 فوزًا لبرشلونة، وتبدو الأرقام متقاربة بشكل كبير ما يبرز شدة المنافسة وتقارب الأداء بين الفريقين.

وتشير الإحصائيات إلى أن برشلونة يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط ليصبح أول فريق يسجل 300 هدف في مرمى ريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، مما يضيف عنصرًا إضافيًا من التحدي والتوتر إلى المواجهة القادمة بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

سيكون لقاء ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لموسم 2023/2024 يوم الأحد، الموافق 21 أبريل 2024، في ملعب سانتياجو برنابيو. هذه المباراة ستكون جزءًا من جولة 32 من البطولة الإسبانية لهذا الموسم.

موعد بداية المباراة محدد ليكون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.