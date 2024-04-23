الرياضة

أمير هشام: إسماعيل والعش تحت مراقبة الأهلي بعد اقتراب إتمام صفقة بلعيد

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يراقب كل من مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي نادي زد، لتدعيم خط دفاع بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أصبح قريب من التعاقد بشدة مع زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن هناك رغبة في ضم مدافع محلي آخر".

وأضاف أمير هشام: "لجنة الاسكاوتينج أكدت أن الثنائي جيد ولكن الأرقام ليست في صالحهم ويتابع أسماء أخرى، وحال عدم وجود مدافع جيد سوف يتم المفاضلة بين الثنائي لتدعيم الدفاع".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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