نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول حافلة المصري البورسعيدي ستاد الجيش لخوض مباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي المصري، منذ قليل، إلى استاد الجيش ببرج العرب لخوض مباراة فاركو المقرر لها في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وفور وصول المصري قام الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء وبدء اللقاء المرتقب.

السيد شعبان حكمًا لمباراة المصري وفاركو بالدوري

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

تنطلق أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6