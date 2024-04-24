مشاهدة صلاح اليوم.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 على إستاد جوديسون بارك معقل إيفرتون وذلك ضمن منافسات المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قناة beIN sports 1 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.

وكان ليفربول قد فاز على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج كما فاز إيفرتون على نوتنيجهام فورست بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 74 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يتواجد إيفرتون بالمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.