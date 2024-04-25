نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: صراع الديربي مستمر بين الميلان والإنتر.. ماركا: تشافي سيبقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 25-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



لاجازيتا ديلو سبورت

صراع الديربي مستمر بين الميلان والانتر والهدف زيرزكي وبولونيا يطالب ب ٦٠ مليون

اتالانتا سيواجه اليوفي في نهائي الكأس

مواجهة بين كانافارو ودي روسي من حيث توقفت المباراة بين روما واودينيزي

ميركاتو مشتعل ترقبوا بيراردي وزانيولو وسماردزيتش

كورييري ديلو سبورت

مباراة روما واودينزي

المباراة الاقصر في العام

دي روسي يريد الهجوم وهو بحاجة لسحر ديبالا ليهزم كانافارو

اسبانيا- تشافي يستمر موسم اضافي مع البرشا

فيورنتينا ينهار امام اتالانتا

ماركا

الكاراز " لم اتجرأ على الطلب من نادال المشاركة في الزوجي "

نادال اليوم يبدأ في مدريد

تشافي سيبقى

الخليفي " اخبرت لابورتا ان يوقف فكرته الغبية حول السوبر ليغ "

آس

تشافي سيبقى في ٢٠٢٥

اولمبياكوس يهزم برشلونة ٧٧-٧٥

مبابي: سيقدم مساعدة كبيرة للميرينغي

نادال " إذا كان الوضع على ما هو عليه اليوم لن اذهب إلى رولان غاروس "