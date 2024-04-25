الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: صراع الديربي مستمر بين الميلان والإنتر.. ماركا: تشافي سيبقى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: صراع الديربي مستمر بين الميلان والإنتر.. ماركا: تشافي سيبقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 25-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


لاجازيتا ديلو سبورت

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 صراع الديربي مستمر بين الميلان والانتر والهدف زيرزكي وبولونيا يطالب ب ٦٠ مليون
اتالانتا سيواجه اليوفي في نهائي الكأس
مواجهة بين كانافارو ودي روسي من حيث توقفت المباراة بين روما واودينيزي
ميركاتو مشتعل ترقبوا بيراردي وزانيولو وسماردزيتش

 كورييري ديلو سبورت

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مباراة روما واودينزي
المباراة الاقصر في العام
دي روسي يريد الهجوم وهو بحاجة لسحر ديبالا ليهزم كانافارو
اسبانيا- تشافي يستمر موسم اضافي مع البرشا
فيورنتينا ينهار امام اتالانتا

 ماركا

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الكاراز " لم اتجرأ على الطلب من نادال المشاركة في الزوجي "
نادال اليوم يبدأ في مدريد
تشافي سيبقى
الخليفي " اخبرت لابورتا ان يوقف فكرته الغبية حول السوبر ليغ "

آس

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 تشافي سيبقى في ٢٠٢٥
اولمبياكوس يهزم برشلونة ٧٧-٧٥
مبابي: سيقدم مساعدة كبيرة للميرينغي
نادال " إذا كان الوضع على ما هو عليه اليوم لن اذهب إلى رولان غاروس "

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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