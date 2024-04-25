نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات خاصة من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقام البرتغالى جوزيه جوميز بشرح مجموعة من الجمل الفنية للاعبين، من أجل تنفيذها خلال التقسيمة الفنية، قبل مواجهة دريمز الغاني المرتقبة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

