نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة نشطة من الحرب العالمية الثانية بمحيط ملعب نادي ماينز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الخميس، عن حدث غريب بالقرب من ملعب ميوا أرينا، وهو الملعب الخاص بفريق ماينز الألماني.

ذكرت شبكة سي بي إس سبورت الأمريكية، عن تواجد قنبلة نشطة من الحرب العالمية الثانية بالقرب من ملعب ميوا أرينا، ملعب نادي ماينز الألماني.

قنبلة نشطة في ملعب نادي ماينز الألماني

أكدت الصحيفة أنه عند العثور على القنبلة أثناء القيام بأعمال التجديد في الملعب، تم إخلاء المنطقة المحيطة بملعب ماينز في ألمانيا.

ونشرت شرطة مدينة ماينز بيان رسمي جاء فيه أن القنبلة التي حصلوا عليها أمريكية وتزن نحو 1100 رطل، وتابع البيان: من المرجح حدوث حدود تعطل في حركة المرور في المدينة بسبب تلك القنبلة.

فيما أكد البيان أيضًا احتمالية تأثر نحو 3500 شخص في المدينة، وقدم البيان تحذيرا لجميع الأشخاص في المدينة بعدم الاقتراب من المنطقة التي تحتوي على القنبلة.

