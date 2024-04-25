ماذا يحتاج ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني؟

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي ريال مدريد، من حسم لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي، وجاء ذلك بعدما اقتنص ثلاث نقاط من الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة.

ويحتاج ريال مدريد إلى سبع نقاط من المباريات المتبقية له في النسخة الحالية من البطولة لحسم لقب البيجا رسميًا.

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بلقب الدوري الإسباني

حصد الملكي في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني 81 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، ويتفوق على غريمة التاريخي برشلونة بـ 11 نقطة.

يتبقى على نهاية النسخة الحالية من بطولة الليجا 6 جولات، وفي حال حصد ريال مدريد 7 نقاط سيرفع رصيده إلى 88 نقطة، ويتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني.

وفي حال فوز برشلونة في مبارياته الست المتبقية سيرفع رصيده إلى 88 نقطة أيضًا متساويا مع الريال، لكن الفريق الابيض يضمن اللقب لأنه يتفوق في المواجهات المباشرة.