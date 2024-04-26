ملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا أمام نظيره برايتون بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أميكس ستاديوم" في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح كيفين دي بروين أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها دي بروين برأسية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 26، بعد ركلة حرة، نفذها فودين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 34، بعد أن تمكن برناردو سيلفا من قطع الكرة لتصل إلى فودين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جوليان ألفاريز الهدف الرابع لصالح السيتيزن في الدقيقة 62، بعد أن راوغ كايل ووكر المدافع بشكل رائع ثم مرر الكرة إلى زميله ألفاريز الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

