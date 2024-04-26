الرياضة

"لا يفكر في عمره".. رمضان صبحي يوجه رسالة مثيرة إلى حاوي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة مثيرة لزميله السابق عبد الله السعيد، المنتقل حديثا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

- رسالة رمضان صبحي للسعيد

وأكد رمضان صبحي في تصريحاته لبرنامج الهدف مع أحمد عبد الباسط عبر شاشة سي بي سي:" عبدالله السعيد أخويا الكبير وأفتقده كثيرا، كنت نتقابل كل يوم".

وتابع:" أتمنى التوفيق لعبدالله السعيد مع الزمالك، عبد الله لتعب لا يفكر في عمره إطلاقا "ده بيجري أكتر من لعيبة أصغر منه".

وواصل: "بيراميدز لا يمتلك القائمة الأفضل للاعبين في مصر لأن كل الأندية لديها قوام جيد".

وأشار: "ألعب في أي مكان يوظفني فيه المدير الفني، لعبت رقم 10 في آخر 3 مباريات والمدرب أكيد شايف حاجة أنا مش شايفها".

وأختتم:" مش عارف ليه كنت بعيد عن منتخب مصر مع فيتوريا، ولا توجد أي مشاكل بيني وبينه نهائيا واحترم جميع وجهات النظر واختيارات المدربين".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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