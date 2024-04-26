"لا يفكر في عمره".. رمضان صبحي يوجه رسالة مثيرة إلى حاوي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة مثيرة لزميله السابق عبد الله السعيد، المنتقل حديثا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

- رسالة رمضان صبحي للسعيد

وأكد رمضان صبحي في تصريحاته لبرنامج الهدف مع أحمد عبد الباسط عبر شاشة سي بي سي:" عبدالله السعيد أخويا الكبير وأفتقده كثيرا، كنت نتقابل كل يوم".

وتابع:" أتمنى التوفيق لعبدالله السعيد مع الزمالك، عبد الله لتعب لا يفكر في عمره إطلاقا "ده بيجري أكتر من لعيبة أصغر منه".

وواصل: "بيراميدز لا يمتلك القائمة الأفضل للاعبين في مصر لأن كل الأندية لديها قوام جيد".

وأشار: "ألعب في أي مكان يوظفني فيه المدير الفني، لعبت رقم 10 في آخر 3 مباريات والمدرب أكيد شايف حاجة أنا مش شايفها".

وأختتم:" مش عارف ليه كنت بعيد عن منتخب مصر مع فيتوريا، ولا توجد أي مشاكل بيني وبينه نهائيا واحترم جميع وجهات النظر واختيارات المدربين".

