نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائد الترجي يكشف حقيقة رحيل بن رمضان إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم التونسي محمد علي بن رمضان، نجم نادي فيركنفاروش المجري بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

- شمام يتحدث عن مواجهة الأهلي

وأكد خليل شمام قائد فريق الترجي السابق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" أبارك لنادي الترجي والأهلي على الصعود إلى المباراة النهائية وهم يستحقون هذا الإنجاز".

وتابع:" الأهلي والترجي هم كبار إفريقيا دائما في السنوات الأخيرة وستكون مباراة رائعة بين الفريقين".

وواصل:" تابعت تصريحات عبد الحفيظ الشهيرة (لينا حاجه عند الترجي وهنجبها)، وكلا الطرفين يعلم جيدا قيمة الأخر".

وأشار:" رحيل محمد علي بن رمضان إلى الأهلي سيكون أمر صعب، رغم أن أي لاعب لديه شرف كبير في ارتداء قميص الأهلي ولكن اللاعب يركز على الاحتراف الأوروبي ومواجهة الفريقين سيكون حدث مثير".

