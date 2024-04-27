نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز علي فرج ونوران جوهر ببطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA في نسختها الثانية عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، فعاليات النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات PSA التي تم عقدها في الفترة من 19 إلى 26 ابريل الجاري. استطاع المصريون التربع على عرش البطولة، حيث جاء في المركز الأول رجال اللاعب علي فرج المصنف الأول عالميًا بعد تغلبه على منافسه مصطفي عسل المصنف الرابع عالميًا بنتيجة أشواط 11-7/ 8-11/ 11-4/ 11-5، وفي المركز الأول سيدات، حصدت اللقب نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا بعد تغلبها على نور الشيربيني بنتيجة اشواط 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6. وتبلغ مجموع جوائز البطولة 350،،000$.

وجاءت البطولة هذا العام برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية، وبالتعاون مع شركة ievents المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية وبدعم من البنك التجاري الدولي CIB.

شارك في حفل ختام البطولة كل من الأستاذ محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents، ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في مصر والعالم بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام. شارك في البطولة 96 لاعبًا من 22 دولة، وشهدت فعاليات البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

توجه محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة بالتهنئة للفائزين بالبطولة هذا العام معربًا عن فخره بالأجواء الحماسية والروح الرياضية التي شهدتها البطولة منذ اللحظة الأولى والتي خطفت أنظار المتابعين والحضور. وقال عامر "سعيد بالنجاح المستمر لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات والتي تمكنت من ترسيخ وجودها كواحدة من البطولات الثمانية الكبار عالميا." وأشاد بالمستوى والأداء الاحترافي لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة وخاصة المصريين، وأكد على ثقته في قدرة لاعبينا المصريين على اقتناص ميداليات اوليمبية في الدورة القادمة بلوس انجلوس.

وعن تنظيم مدينة الجونة للبطولة في نسختها الثانية عشر، أضاف عامر "نحرص على تقديم بطولة الجونة للاسكواش بمستوى عالمي ومُشَرف يليق بمكانة مصر السياحية والرياضية." ووجه الشكر لشركاء النجاح على تعاونهم، ودعمهم في تسهيل كافة الإجراءات لتخرج البطولة بهذا الشكل المشرف.

أعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، عن شكره وتقديره لوزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومدينة الجونة وشركة أوراسكوم للتنمية على دعمهم ورعايتهم المستمرة لهذه الرياضة الواعدة على مدار 12 عامًا. كما وجه التهنئة لجميع الفائزين في البطولة، معربًا عن سعادته الغامرة بنجاح هذا الحدث الرياضي المميز.

وأكد منسي على أن تنظيم بطولة الجونة للاسكواش جاء انطلاقًا من حلمه الشخصي كلاعب اسكواش سابق بتنظيم بطولة عالمية على أرض مصرية، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تلقته البطولة من مدينة الجونة وجميع الرعاة، مما ساهم في جعلها واحدة من أكبر وأهم بطولات الاسكواش على مستوى العالم. وأعرب منسي عن تطلعه لمزيد من التطور والتوسع في بطولة الجونة للاسكواش في السنوات القادمة وان هذا الوقت بالأخص هو الاهم لدعم اللاعبين المصريين والبطولات استعدادًا لانضمام لعبه الاسكواش إلى الدورة القادمة من اولمبياد لوس انجلوس مؤكدًا على الالتزام بدعم المواهب الشابة ورعايتها لضمان استمرار الريادة المصرية في رياضة الاسكواش على المستوى الدولي.

كما تأتي البطولة هذا العام برعاية كاريير وفنادير مارينا كراعي بلاتيني، وBMWكشريك السيارات الرسمي، وبدعم من أون تايم سبورتس كالشريك الاعلامي الرسمي، الراعي الفضي سي أي كابيتال وCatering 360، كالراعي الرسمي لخدمات تقديم الطعام.

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تضم العديد من المرافق المتنوعة والامكانيات الكبيرة التي تسمح بإقامة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك بفضل توفر فرص الإقامة المتميزة في 18 فندقًا بالمدينة، بالإضافة إلى وجود مستشفى دولي مزود بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة وسلامة اللاعبين والزائرين والمقيمين، مما ينعكس إيجابيًا على حالة الترويج السياحي لمصر.