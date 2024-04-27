نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باير ليفركوزن الرسمي لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن عن التشكيل الرسمي لفريقه المتوج بلقب البوندزليجا لمواجهة شتوتجارت بعد قليل على ملعب باي أرينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.



يحتل باير ليفركوزن المركز الأول برصيد 80 نقاط في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل شتوتجارت المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



وسيخوض باير ليفركوزن مواجهة شتوتجارت بالتشكيل التالي:



الحارس الأساسي: لوكاس هراديسكي.

خط الدفاع: كوسونو - جوناثان تاه - هوفمان - إندريك

خط الوسط: تابسوبا - جوسيب ستانيتش - أليخاندرو جريمالدو- أمين عدلي

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج- بلاسيوس