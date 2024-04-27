نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كتب صلاح وكلوب مشهد النهاية داخل ليفربول؟.. صدام مثير يُقرب طموحات روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواجهة ليفربول ووست هام، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشهد مثير بعد صدام الدولي المصري محمد صلاح مع مدربه يورجن كلوب، أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.

وانتهت أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليبتعد الريدز عن المنافسة على درع البريميرليج هذا الموسم.

- صلاح على طاولة الدوري السعودي

ولأول مرة منذ دخول صلاح البريميرليج، نرى صدام مع المدرب المفضل له يورجن كلوب والتي ما دام جمعت بينهم علاقة طيبة واحترام متبادل.

اعتراض صلاح على قرارات مدربه يعتبر الأمر الأكثر جدلا خاصة بعد تعثر الفريق وابتعاده عن المنافسة بشكل شبه رسمي، خاصة وأن المدرب الألماني قد أعلن منذ فترة قراراه النهائي بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك صلاح العديد من العروض الخليجية أبرزها من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة فريقي اتحاد جدة والهلال، فهل يكون صدام مو وكلوب هو مشهد النهاية الذي سيسدل عليه الستار داخل أنفيلد؟.

وأجل نجم منتخب مصر قراراه النهائي بالرحيل عن صفوف ليفربول حتى انتهاء الموسم الحالي.