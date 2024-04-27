نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال مثير للجدل.. أول تعليق من محمد عبد المنعم يكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي على لقطته المثيرة للجدل، عقب هدفه الأول في شباك مازيمبي الكونغولي.

كان المارد الأحمر قد تفوق بثلاثية نظيفة على حساب مازيمبي ليضمن التأهل للنهائي الخامس على التوالي.

تعليق عبد المنعم على الواقعة

وكتب اللاعب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أولًا الحمد لله على مكسب إمبارح ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون".

وتابع: "ثانيا الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد المباراة وفسروها بشكل خاطئ، أنا تعرضت لكدمة أسفل عضلات البطن".

وأضاف: "شعرت بأنه حصل تجلط في الجلد وفيه دم بينزف، وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم تصرفت لم أتوجه بتصرفي ناحية أحد في الاستاد".

واختتم: "الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي ما بقوله ده، وكمان كابتن خالد بيبو على علم بالأشعة اللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا وأنا متربي ومعملش غلط بالشكل ده".