نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يؤجل تتويجه بلقب الدوري الفرنسي بالتعادل مع لوهافر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، إيجابيًا أمام نظيره لوهافر بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر

سجل كريستوفر أوبيري أول أهداف اللقاء لصالح لوهافر في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إيمانويل صابي إلى زميله أوبيري الذي سدد كرة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كيلير نافاس.

وتعادل برادلي باركولا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 29، بعد عرضية أرضية من إيمري من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها باركولا بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك.

وأحرز أندريه أيو الهدف الثاني لصالح لوهافر في الدقيقة 38، بعد تمريرة من لويك نيجو بكعب القدم إلى أيو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة قوية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز عبد الله توريه التقدم بالهدف الثالث لصالح لوهافر في الدقيقة 61 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويك نيجو، نفذها توريه بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وقلص أشرف حكيمي الفارق لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 78، بعد تمريرة من جونسالو راموس إلى حكيمي الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 5+90، سجل جونسالو راموس الهدف الثالث والتعادل لصالح باريس سان جيرمان، بعد عرضية من من لي كانج إن من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها راموس برأسية رائعة، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ترتيب باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 20 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق لوهافر المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 11 لقاء وخسارة 14 مواجهة.