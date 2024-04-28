نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألميريا يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الخسارة من خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبط نادي ألميريا الاسباني إلى دوري الدرجة الثانية رسميًا وذلك بعد خسارة قاسية أمام خيتافي بثلاثية مقابل هدف.

وخاض ألميريا المباراة أمام خيتافي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري الاسباني.

هبوط ألميريا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني

ولم يحقق نادي ألميريا أي إنجازات تذكر ما بين الكبار، فقد حصد 14 نقطة بعد 33 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني.

كما لم يحقق سوى فوز وحيد في الدوري ليحتل المركز الأخير في الدوري ويعلن هبوطه رسميا.

وكان ألميريا قد صعد إلى دوري الأضواء وبين الكبار الموسم الماضي 2022-2023، حيث أنهى الموسم محتلًا المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.