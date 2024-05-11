نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقه في حفل ميلانو أمس أمير عيد يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان أمير عيد تريند منصة أكس وذلك بعد تألقه أمس في حفلة في ميلانو، وقدم أمير خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بل حرص خلال الحفل على دعم القضية الفلسطينية ورفع علم فلسطين.

أمير عيد

وقام بغناء أغنية "تلك القضية" وسط تفاعل قوي من الجمهور الحاضر للحفل، مما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعي بوصف أمير عيد "أنه المتحدث الرسمي عنهم".

أمير عيد

تعليقات الجمهور بعد حفل أمير عيد:

وجاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي وكان أبرزها:

*بحب أمير عيد من كل قلبي

*مستحيل أتخطى حفل أمير عيد

*أمير عيد أكتر حد بيعبر عن اللى جوانا

*أمير عيد مش راجع الا لما يعيطني وانااا وراياا مذاااكره

أمير عيد

أعمال قادمة لـ أمير عيد:

ومن المقرر أن ينتظر أمير عيد عرض مسلسله "دواعي سفرك"، وقد أعلنت منصة watch it عن مواعيد عرض أحدث مسلسلاتها وهو مسلسل "لدواعي السفر" للفنان أمير عيد وكمال الباشا ونخبة أخرى من النجوم، وسوف يعرض المسلسل بداية من يوم 15 مايو الجاي ويعرض حلقتين من المسلسل كل اربعاء ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

أحداث وتفاصيل مسلسل "دواعي السفر" لـ امير عيد

مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي السفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير، إنتاج بيتر ميمي.