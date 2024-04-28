أتلتيكو مدريد يضرب بلباو بثلاثية

أتلتيكو مدريد يضرب بلباو بثلاثيةعزز فريق أتلتيكو مدريد حظوظه في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل، بعد فوزه المهم على ضيفه أتلتيك بلباو 3- 1، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الأرجنتينيان رودريجو دي بول وأنخيل كوريا وأوناي سيمون مدافع أتلتيك بلباو خطأ بمرماه في الدقائق (15، 52، 81) أهداف أتلتيكو مدريد، ونيكو ويليامز في الدقيقة (45) هدف أتلتيك بلباو.

ورفع أتلتيكو مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع، اخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي، وابتعد بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيك بلباو صاحب المركز الخامس برصيد 58 نقطة، وذلك قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

وفي باقي المباريات، فاز جيرونا على مضيفه لاس بالماس (2- صفر)، وخيتافي على مضيفه ألميريا (3- 1)، وديبورتيفو ألافيس على سيلتا فيغو (3- صفر).

وانطلقت مباريات الجولة أمس الجمعة بفوز ريال مدريد على مضيفه ريال سوسييداد (1- صفر)، على أن تستكمل يوم غد الأحد بأربع مباريات تجمع قاديش مع ريال مايوركا، وغرناطة مع أوساسونا، وفياريال مع رايو فاليكانو، وريال بيتيس مع إشبيلية، ومن ثم تختتم بعد غد الاثنين بمواجهة برشلونة وضيفه فالنسيا.