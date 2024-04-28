نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطة الزمالك لحل أزمة بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، عن الحلول التي سوف يلجأ لها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة غرامة خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق.

أمير هشام: غرامة بوطيب أصبحت أمرًا واقعًا

تابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غرامة بوطيب أصبحت أمر واقع والزمالك بات مطالب بتسديد مبلغ 2.4 مليون من أجل إنهاء إيقاف القيد وإجراء صفقات جديدة".

وأضاف أمير هشام: “الزمالك قد يلجأ إلى اقتراض الأموال ورجال الأعمال المحبين للنادي لحل تلك الأزمة، بجانب التواصل مع اللاعب لحل ودي لجدولة الغرامة”.

وختم: "كما أن الإدارة تأمل في تحقيق بطولة الكونفدرالية والمنافسة أيضًا على السوبر الإفريقي، لتحصيل الأموال".