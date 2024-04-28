الرياضة

عاجل.. خطة الزمالك لحل أزمة بوطيب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطة الزمالك لحل أزمة بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، عن الحلول التي سوف يلجأ لها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة غرامة خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق.

أمير هشام: غرامة بوطيب أصبحت أمرًا واقعًا

تابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غرامة بوطيب أصبحت أمر واقع والزمالك بات مطالب بتسديد مبلغ 2.4 مليون من أجل إنهاء إيقاف القيد وإجراء صفقات جديدة".

وأضاف أمير هشام: “الزمالك قد يلجأ إلى اقتراض الأموال ورجال الأعمال المحبين للنادي لحل تلك الأزمة، بجانب التواصل مع اللاعب لحل ودي لجدولة الغرامة”.

وختم: "كما أن الإدارة تأمل في تحقيق بطولة الكونفدرالية والمنافسة أيضًا على السوبر الإفريقي، لتحصيل الأموال".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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