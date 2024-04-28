نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام البدري يكشف سبب فشل انتقال شيكابالا إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، عن بعض اللاعبين الذين انتقلوا من صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك إلى القلعة الحمراء، خلال تواجده في الجهاز الفني.

حسام البدري يكشف مفاجأة عن شيكابالا

أكد حسام البدري عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي: "سيد عبد الحفيظ كان مميز في الدفاع عن حقوق الفريق داخل الملعب من أخطاء الحكام وبيبو يحتاج تطوير هذا الأمر".

وتابع: "خالد بيبو يمتلك شخصية قوية رغم طبعه الهادي وهو يكمل بعض الأشياء التي وضعها سيد عبد الحفيظ في هذا المنصب".

وواصل: "كان ليا دور في انتقال لاعبي الزمالك إلى الأهلي مثل طارق السعيد وجمال حمزه وشيكابالا كان على أعتاب النادي الأهلي وكنت مدرب عام في الفريق بعد عودته من باوك اليوناني".

واختتم: "إدارة الأهلي قررت إغلاق الملف حفاظا على العلاقة بين الأهلي والزمالك وكل لاعب لديه ظروف مختلفة وعدلي القيعي كان يقود مفاوضات شيكابالا".