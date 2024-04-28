موعد مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق نهضة بركان مع نظيره اتحاد العاصمة، اليوم الأحد 28 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة

تقام المباراة بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكركة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع تلك المباراة بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية.

وأُلغيت مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، بسبب قميص النادي المغربي الذي اعترض عليه أصحاب الأرض.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتبار فريق نهضة بركان، فائزاً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الذهاب.