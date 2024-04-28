نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مخرج مباراة الأهلي يحسم الجدل حول هدف مازيمبي الملغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام عبد الودود مخرج مباراة فريق الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تعامل مع كرة الفريق المنافس على أنها هدف.

هشام عبد الودود: لا علاقة لي بإلغاء هدف مازيمبي

تابع عبد الودود في تصريحات لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الكرة تعاملت معها على أنها هدف، وبعدها وجدت توقف للعب، وشاهدت الحكم يذهب للڤار".

وأضاف هشام عبد الودود: "تقنية الڤار لديه كافة الكاميرات داخل الملعب ولا يوجد للمخرج علاقة بنقل اللعب له أو إعادتها، ولم أرى لمسة اليد، ولم يحدث أي نقاش بيني وبين الغرفة".

وأضاف: "قمت بنقل ما أوضحته غرفة الڤار للحكم أمام الشاشات ولا أملك توجيه التقنية خاصةً أن الغرفة هي من تملك أحقية تحريك الكاميرات من الداخل وقمت بإعادة اللعبة فقط وهذا أمر طبيعي في صميم عملي".