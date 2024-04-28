عاجل.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صلاح بعد حادثة كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - تعتزم إدارة ليفربول، اتخاذ قرار هام بشأن مستقبل محمد صلاح نجم الفريق بعد مشادته مع المدرب الألماني يورجن كلوب في لقاء وست هام، أمس السبت.

دخل محمد صلاح وكلوب في مشادة كلامية، خلال استعداد اللاعب للمشاركة بديلًا بالدقيقة “79” في مباراة وست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

تيلجراف تتوقع رحيل صلاح في نهاية الموسم

ظهر صلاح، خلال استعداده للمشاركة، غاضبًا وقام بالتلويح بذراعه تجاه كلوب الذي اكتفى بهز رأسه، ليتدخل داروين نونيز بينهما لإنهاء الحادثة.

وكشفت صحيفة “تيلجراف” خلال عددها الصادر اليوم الأحد، أن هناك قرار يلوح بالأفق داخل ليفربول بشأن محمد صلاح، خاصةً بعد المشادة الأخيرة مع كلوب أمام الجميع.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صلاح لم يسجل بهزائم ليفربول الأخيرة ضد أتالانتا، إيفرتون وكريستال بالاس، ليمنح رؤية قاتمة لما ستكون عليه الأمور عند رحيله.

ولفتت إلى أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول في انتقالات الصيف، لن يكون أمرًا مفاجئًا للجميع.

وأشارت الصحيفة أنه سيكون من المحزن مغادرة محمد صلاح للدوري الممتاز بعمر صغير نسبيًا.

وأثار محمد صلاح، جدلًا واسعًا برسالته للصحافة عقب اشتباكه مع كلوب، حيث قال أنه سيكون هناك جحيمًا لو تحدث عما دار في تلك الواقعة.