نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة الحسم.. موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره دريمز الغاني والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.