نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الإنجليزية عن واقعة صلاح وكلوب: اشتباك قبيح وحان الرحيل (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الصحف الإنجليزية، الضوء على المشادة التي جرت بين محمد صلاح نجم ليفربول، ومدربه الألماني يورجن كلوب في لقاء وست هام يونايتد.

ماذا جرى بين صلاح وكلوب؟

حدثت مشادة صلاح وكلوب، في ليلة تعادل ليفربول مع وست هام 2-2، بملعب لندن الأولمبي، أمس السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ظهر محمد صلاح، خلال استعداده للمشاركة كبديل عند الدقيقة “79”، غاضبًا وقام بالتلويح بذراعه تجاه كلوب ثم تطور الأمر بينهما لمشادة كلامية، قبل أن يتدخل داروين نونيز بينهما لإنهاء الأزمة.

تايمز تؤكد قُرب رحيل صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، في تعليقها على الحادثة، أن محمد صلاح يقضي أوقاته الأخيرة مع ليفربول حيث يقترب من خطوة الرحيل في نهاية الموسم.

تيلجراف: صلاح سيغادر

أكدت صحيفة “تيلجراف” أن محمد صلاح بات قريبًا من الانفصال عن ليفربول بعد مشادته مع يورجن كلوب، الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم الجاري.

كما علقت الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد: “صلاح الغاضب يشتبك مع كلوب، تعثرات ليفربول بالمنافسة على اللقب تتواصل بعد التعادل ضد ويستهام”.

وأضافت الصحيفة في موضوعها عن الواقعة: “صلاح يرفض الحديث للصحافة بعد أن تم وضعه على الدكة، صلاح يرفض الحديث للصحافة بعد أن تم وضعه على الدكة”.

ذا أوبزيرفر: انتهت المنافسة وحان الرحيل

أما صحيفة “ذا أوبزيرفر” ركزت على تلاشي فرص ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وذلك بعد التعادل مع وست هام، حيث علقت: “انتهت المنافسة وحان الرحيل”.

وأشارت الصحيفة: “وداعية كلوب تتدهور بعد إشتباك قبيح مع محمد صلاح.. وتعادل ضد وست هام يضرب مسمار آخر في نعش آمال تحقيق اللقب”.