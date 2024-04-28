نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تونس السابق يشيد بمدافع الأهلي وينصح باستمرار معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق، أن الأهلي أدار مباراة مازيمبي الكونغولي أمس بشكل رائع.

بومينجل: عبدالمنعم أفضل لاعبي الأهلي

قال في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "محمد عبد المنعم من أفضل لاعبي الأهلي ومصر ككل"

وتابع:"التماسك الدفاعي أهم مميزات فريق الترجي".

وواصل: "الأهلي تفوق على مازيمبي بتمريرتين سحريتين من علي معلول".

وأكمل: "بقاء معلول مع الأهلي أمر ضروري للطرفين وأرى أن استمراره لموسم آخر على الأقل مهم".