الرياضة

نجم تونس السابق يشيد بمدافع الأهلي وينصح باستمرار معلول

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي بومينجل نجم منتخب تونس السابق، أن الأهلي أدار مباراة مازيمبي الكونغولي أمس بشكل رائع.

بومينجل: عبدالمنعم أفضل لاعبي الأهلي

قال في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "محمد عبد المنعم من أفضل لاعبي الأهلي ومصر ككل"

وتابع:"التماسك الدفاعي أهم مميزات فريق الترجي".

وواصل: "الأهلي تفوق على مازيمبي بتمريرتين سحريتين من علي معلول".

وأكمل: "بقاء معلول مع الأهلي أمر ضروري للطرفين وأرى أن استمراره لموسم آخر على الأقل مهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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