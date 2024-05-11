نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الأهلي وريال مدريد.. نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتائج مباريات اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024 والقنوات الناقلة تعكس الإثارة الكبيرة التي تحملها البطولات العربية والأجنبية في مراحلها الأخيرة، حيث يتجه الموسم إلى ختامه.

في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024، شهدت مباريات اليوم مواجهة نارية بين العين الإماراتي وفريق يوكوهاما مارينوس الياباني.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الملاعب العديد من المباريات الهامة، حيث تصدرت مباراة الهلال والحزم قائمة اللقاءات في الدوري السعودي، فيما جذبت مواجهة ريال مدريد وغرناطة انتباه عشاق كرة القدم، وفي الدوري المصري، تصدّرت مباراة الأهلي وبلدية المحلة الأحداث والمشاعر.

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم

المباراة النتيجة ريال مايوركا ضد لاس بالماس 0-1 فياريال ضد إشبيلية 2-3 غرناطة ضد ريال مدريد 4-0 أتلتيك بلباو ضد أوساسونا

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم

المباراة النتيجة الرائد ضد الطائي 1-1 الهلال ضد الحزم 4-1 الشباب ضد الأهلي

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم