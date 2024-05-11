نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف موديست القاتل يمنح الأهلي تذكرة العبور من كمين المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحصد الأهلي فوزا ثمينا غاليا بنتيجة هدفين في مقابل هدف وحيد.

أحداث مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بلدية المحلة افتتحت التسجيل عن طريق اللاعب ماجد هاني مع حلول الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسط غفلة من دفاع الأهلي.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء بعد دربكة في دفاعات البلدية ليعود بالنتيجة لفريقه.

وسجل أنتوني موديست هدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بديلا عن الضائع ليهدي الأهلي المقدمة لأول مرة في المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للنادي الأهلي بداعي التسلل اخرهم كان لمحمود كهربا.

الأهلي رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وتجمد بلدية المحلة عند النقطة 19 عند المركز الخامس عشر.

تشكيل الأهلي

ودخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي،مواجهة مضيفه بلدية المحلة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا.