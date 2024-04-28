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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي النصر رقمًا قياسيًا بعد فوزه على الخليج بهدف دون رد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بعد الفوز على الخليج.. النصر يكسر رقم الهلال

ورفع "العالمي" رصيده إلى 71 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، مع مباراة مؤجلة للهلال أمام الأهلي من الجولة 28.

يمثل هذا الإنجاز أفضل معدل نقطي يحققه النصر في موسم واحد من الدوري السعودي، متجاوزًا رقمه السابق عندما توج باللقب برصيد 70 نقطة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا في موسم 2018-2019.

كما أنه يعد أفضل معدل نقطي لفريق وصيف في موسم واحد من المسابقة، متفوقًا على رقم الهلال الذي جمع 69 نقطة في موسم 2018-2019.

وفي الوقت نفسه، يستعد النصر لمواجهة الخليج مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.