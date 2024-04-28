نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك في لقاء الحسم أمام دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره فريق دريمز الغاني، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد،، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.