نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يحذر ثنائي الأهلي بعد أحداث مباراة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن توجه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي اللوم والعتاب لثنائي الفريق حسين الشحات وعمرو السولية بسبب إعراضهما غير اللائق في مباراة مازيمبي أول أمس، الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: كشفت الكاميرات عن اعتراض السولية على تغييره في مباراة مازيمبي حيث القى زجاجه مياه بشكل عصبي للغاية، كما القى الشحات قميص الإحماء فور تأكد عدم مشاركته في المباراة ".

وأشار محمد الليثى، ان خالد بيبو حذر الشحات والسولية من تكرار هذا التصرف الغير مقبول كما هدد أي لاعب أخر يقوم بتصرف مُماثل لأن الجميع عليه إحترام قرارات الجهاز الفني.

